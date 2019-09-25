Адвокаты «Правовой инициативы» стали получать письма от ЕСПЧ во вскрытых конвертах

«Почта России» доставляет адвокатам «Правовой инициативы» письма из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) во вскрытых конвертах, заклеенных скотчем.

Пресс-секретарь правозащитной организации Ксения Бабич рассказала «МБХ медиа», что подобное происходит только с письмами, поступившими из ЕСПЧ.

В «Почте России» это пока не комментировали.

В августе в Москве и Назрани прошли обыски в офисах «Правовой инициативы». Следственные действия связали с «московским делом», возбужденным после акций протеста в Москве.