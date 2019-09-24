Трамп дал разрешение на публикацию стенограммы его разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп дал разрешение на публикацию полной стенограммы своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этого разговора Трамп якобы просил Зеленского посодействовать расследованию деятельности на Украине компании, в руководство которой входит сын Джо Байдена.

В своем твиттере Трамп написал, что стенограмма будет опубликована «завтра».

Джо Байден — один из наиболее вероятных кандидатов в президенты США от Демократической партии.

Политические противники Трампа обвиняли его в том, что он увязал расследование против сына Байдена с выделением Украине помощи в размере 250 миллионов долларов. Если эта информация подтвердится, это грозит Трампу серьезными последствиями вплоть до импичмента.

Офис Зеленского официально сообщал, что Трамп в разговоре лишь «выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет… завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США».