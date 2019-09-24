Компания «Телеспорт Груп» подала к Rambler Group иск о защите авторских прав на 235 миллионов рублей из-за того, что холдинг распространяет записи с матчей чемпионата Италии по футболу. Об этом сообщают «Интерфакс» и «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Истец утверждает, что имеет исключительные права на записи итальянского чемпионата в 2018-2021 годах. «Телеспорт Груп» просит, чтобы Rambler перестал распространять видео на сайте Championat.com, которое входит в структуру холдинга. В иске сказано о 47 случаях нарушениях авторских прав.

Суд наложил предварительные обеспечительные меры, временно заблокировав видеозаписи на Championat.com. Иск будет рассмотрен 2 октября.

На сайте «Телеспорт Груп» сказано, что компания сотрудничает с различными интернет-СМИ, в том числе с Championat.com.

В производстве Мосгорсуда также находятся шесть исков от Rambler Group из-за распространения пиратских трансляций матчей английской футбольной премьер-лиги. Ответчиками выступают 13 организаций, в том числе компании и Mail.ru Group.