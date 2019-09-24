Хинштейн: Росгвардия поддержала предложение обязать сотрудников представляться по требованию граждан

Росгвардия поддержала готовящийся законопроект, обязывающий сотрудников службы представляться по требованию граждан. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Положительный отзыв на законопроект дали двое заместителей директора Росгвардии. Хинштейн сообщил, что документ доработают вместе с представителями ведомства, после чего внесут на рассмотрение парламента. В самой Росгвардии это пока не комментировали.

«Коммерсант» писал в начале сентября, что в Росгвардии негативно относятся к предложению Хинштейна обязать сотрудников представляться, а также к законопроекту, по которому сотрудники должны носить на службе «хорошо различимый идентификационный номер».

В июле активисты запустили петицию, адресованную МВД и Росгвардии, в которой призвали, чтобы на форму их сотрудников крупным шрифтом наносили личный номер. Обращение поддержали 190 тысяч человек.