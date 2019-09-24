Google выиграл иск о «праве на забвение» в суде ЕС. Компании разрешили не удалять ссылки по всему миру

Европейский суд разрешил компании Google не удалять в рамках «права на забвение» ссылки из поисковой выдачи по всему миру, пишет Bloomberg.

Корректировать результаты поисковой выдачи по требованию пользователей компания будет только для ресурсов, зарегистрированных на территории Евросоюза.

У судов в странах Евросоюза остается возможность требовать от Google удаления ссылок и за пределами ЕС.

Европейский суд — высшая судебная инстанция ЕС, его решения обжалованию не подлежат.

«Право на забвение», по которому можно потребовать удалить устаревшую, ложную или способную навредить информацию, было закреплено в законодательстве ЕС в 2014 году. В 2015 году французский регулятор CNIL потребовал от Google удалять информацию о жителях ЕС не только на европейских ресурсах, но и по всему миру. Компания оспорила требование в суде.

С января 2016 года «право на забвение» существует и в России, но распространяется исключительно на поисковую выдачу.