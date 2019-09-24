Авиакомпания «Ямал» пожаловалась на перегрузки суперджетов при взлете и посадке в Новом Уренгое

Авиакомпания «Ямал» в августе-сентябре семь раз сталкивалась с превышением вертикальных нагрузок на шасси самолетов Sukhoi Superjet 100 при взлетах и посадках в аэропорту Нового Уренгоя. Об этом сообщает «Коммерсант».

В «Ямале» считают, что неудовлетворительное состояние взлетно-посадочной полосы аэродрома угрожает безопасности суперджетов. В аэропорту в ответ заявили, что полоса соответствует требованиям. Это подтверждает Ространснадзор.

«Ямал» и компания «Аэропорты регионов», управляющая аэропортом в Новом Уренгое, создали рабочую группу, чтобы изучить инциденты с самолетами SSJ 100.

«Гражданские самолеты Сухого», выпускающие суперджеты, это не комментировали. Источник «Коммерсанта», близкий к компании, сказал, что «это очередной умышленный фейк про самолет SSJ».

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что повышенные нагрузки на стойки шасси не должны привести к их разрушению, но возможно появление трещин. Он отметил, что из-за перегрузок перевозчик должен чаще осматривать самолеты, что влечет дополнительные расходы.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево и загорелся. Погиб 41 из 78 человек, которые находились на борту.