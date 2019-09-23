Хоспис «Дом с маяком» сообщил, что родители не могут получить для больных детей «Фризиум», обещанный Минздравом

Жители России не могут получить незарегистрированные иностранные психотропные препараты для детей, в том числе « », о закупке которых ранее объявило правительство. Об этом в фейсбуке рассказала директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава.

Проблемы возникли из-за того, что у 90% родителей не оформлены необходимые документы. В поликлиниках просят предоставить решение федерального консилиума, чтобы внести ребенка в список тех, кому необходимо лекарство. На получение такого решения может уйти месяц, говорит Мониава.

Директор детского хосписа отметила, что родители не понимают порядок получения лекарств. Горячая линия Минздрава, где можно задать вопросы об этом, не работает.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале сентября распорядился закупить более 11 тысяч упаковок иностранных психотропных лекарств для детей на 26,1 миллиона рублей. В Минздраве говорили, что 10 тысяч упаковок «Фризиума» уже закуплено.

В России родители больных детей несколько раз становились фигурантами уголовных дел из-за того, что заказывали за границей лекарства, незарегистрированные в России.