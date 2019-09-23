Google запустила сервис подписки на игры Google Play Pass. Это аналог Apple Arcade

Компания Google объявила в своем блоге о запуске сервиса подписки Google Play Pass.

Его пользователи получат доступ к 350 мобильным играм и приложениям. Все они уже есть в магазине Play Store, но подписка позволит использовать их без рекламы и встроенных покупок.

В течение первых 10 дней сервис можно тестировать бесплатно. В первый год подписка на него будет стоить 1,99 доллара в месяц (127 рублей), затем стоимость поднимется до 4,99 доллара (319 рублей).

На этой неделе Google Play Pass запустится в США, а позднее станет доступен и пользователям в других странах.

Несколько дней назад Apple запустила сервис подписки на игры Arcade. На старте пользователям доступны 54 игры, которых нет на Android. В России подписка стоит 199 рублей в месяц (первый месяц пользования — бесплатный).