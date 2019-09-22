В Архангельске две тысячи человек вышли на митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе. Полиция задержала трех активисток

Обновление. Полиция Архангельска задержала трех участниц митинга.

Около двух тысяч человек вышли на митинг в Архангельске против строительства мусорного полигона на станции Шиес, сообщает 29.ru. Издание ведет в ВК прямую трансляцию акции.

Протесты против мусорного полигона 22 сентября пройдут в примерно 30 городах России, в том числе в 13 городах Архангельской области, а также в Москве и Петербурге.

Жители Архангельской области с осени 2018 года протестуют против строительства мусорного полигона на станции Шиес. В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве полигона в этом месте.