Пираты освободили россиян, похищенных в Камеруне более месяца назад

Обновление. В посольстве России в Камеруне подтвердили освобождение похищенных россиян. 23 сентября моряков отправят в Россию.

Пираты освободили российских моряков, захваченных 15 августа у берегов Камеруна на грузовом судне «Мармалайта». Россиян привезли в Германию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании-работодателе.

Освобожденные россияне живы и здоровы, отметил источник. Он допустил, что моряки вернутся в России в последнюю неделю сентября.

Ранее сообщалось, что пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Петербурга, Мурманска и Владивостока. В конце августа начались переговоры о сумме выкупа за моряков.