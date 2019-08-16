В Камеруне пираты захватили грузовое судно с россиянами

Пираты 15 августа захватили грузовое судно « » в районе порта Дуала в Камеруне, сообщает МИД РФ.

На борту находились восемь членов экипажа, в том числе трое россиян из Мурманска, Владивостока и Петербурга, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, пираты не выдвигали никаких требований, на переговоры с ними прибыли переговорщики от работодателя.

Дипломаты добиваются скорейшего освобождения российских граждан, сообщили в МИД.

По данным сайта Marinetraffic.com, в 12 часов 16 августа судно стояло на якоре в порту Дуалы.