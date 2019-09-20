Якутского шамана, который шел в Москву «изгонять Путина», отправили на психиатрическую диагностику

Обновление. В психоневрологическом диспансере сообщили адвокату проекта «Правозащита Открытки», что Александр Габышев не поступал в учреждение.

Якутский шаман Александр Габышев, отправившийся пешком в Москву ради «обряда изгнания Путина», направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщает Минздрав республики.

Габышев был задержан 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области.

В больнице с ним проведут «экспертные мероприятия». «В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Александр Габышев — житель Якутска, который называет себя «шаманом-воином». В марте 2019 года он устроил пеший поход в Москву, чтобы провести «обряд изгнания Путина». По пути к Габышеву присоединялись сторонники. Он планировал дойти до столицы в 2021 году.

Из-за задержания одного из сторонников Габышева в Улан-Удэ 9 сентября проходил стихийный митинг, на котором позже были выдвинуты требования об отставке мэра города.