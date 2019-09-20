«Коммерсант» опубликовал видео стрельбы патрульного по полицейским в московском метро

Сотрудники УСБ Максим Веялко и Алексей Лимонов, получив показания от киргиза, вместе с понятыми пришли в комнату полиции, где находился прапорщик Смирнов. Его попросили выложить все из карманов. Когда старший лейтенант Веялко показал понятым упаковку платочков с 2 тысячи рублей, прапорщик неожиданно выхватил пистолет и выстрелил в него. Алексей Лимонов попытался разоружить стрелка, буквально бросившись на пистолет, но Смирнов успел нажать на курок. Офицер Веялко от полученных ран скончался.

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