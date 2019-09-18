В Москве полицейские попытались задержать патрульного за взятку. Одного он застрелил, второго ранил

Андрей Никеричев / Агентство городских новостей «Москва»

В Москве на станции метро «Рязанский проспект» произошла перестрелка. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что это случилось во время задержания сотрудника отдела по охране московского метрополитена, подозреваемого во взятке. В ходе задержания один полицейский из отдела собственной безопасности был убит, второй ранен.

ГУ МВД по Москве сообщило, что стрельбу открыл сотрудник патрульно-постовой службы, сейчас он задержан. Baza и паблик «Омбудсмен полиции» сообщают, что стрелял 35-летний прапорщик Алексей Смирнов. Его пытались задержать при получении взятки в размере двух тысяч рублей. Утверждается, что он вымогал деньги у мигранта.

Сотрудники отдела собственной безопасности разрабатывали подозреваемого около двух недель, пишет телеграм-канал Life Shot. По его сведениям, патрульного пытались задержать в помещении УВД на метрополитене. Baza пишет, что патрульный начал стрелять после того, как ему попытались подкинуть тысячу рублей. По версии издания, так они пытались подстраховаться на случай, если прапорщик попытается избавиться от полученной взятки.

«Омбудсмен полиции» сообщил, что прапорщик выстрелил в одного полицейского на платформе метро, а во второго — на эскалаторе. Патрульный произвел множество выстрелов и успел перезарядить оружие, сообщает Mash со ссылкой на очевидцев.

Baza и «Омбудсмен полиции» сообщают, что в перестрелке погиб 39-летний Максим Веялко. Второй полицейский — 41-летний Алексей Лимонов — в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По неофициальной информации «Омбудсмена полиции», раненный сотрудник умер в больнице. «Интерфакс», Life Shot и телеканал «360» сообщили со ссылкой на источники, что полицейский жив, ему делают операцию. «У пострадавшего полицейского огнестрельное ранение в шею и живот, большая кровопотеря», — сказал источник «Интерфакса».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника МВД. Главное управление собственной безопасности МВД проводит проверку, в ходе которой оценит действия должностных лиц, планировавших и проводивших операцию в метро. Официально имена полицейских, проводивших задержание, пока не сообщали.

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Александр Бакланов