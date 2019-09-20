«Ищу работу». Пермская актриса, поддержавшая Павла Устинова, уволилась из театра

Актриса Пермского академического Театра-Театра Дарья Егорова, попавшая под критику своих коллег за поддержку фигуранта «московского дела» , уволилась из театра.

«Написала заявление по собственному желанию. Последний рабочий день 24 сентября. Ищу работу», — написала она в своем фейсбуке.

18 сентября на открытии нового сезона в театре после премьерного показа спектакля «Дом Бернарды Альбы» Егорова, выйдя на поклоны, сказала несколько слов в поддержку Устинова. Как рассказала актриса «Медузе», после этого на нее ополчились коллеги, заявив, что она своим поступком испортила премьеру и подставила всю труппу.

Егорова также сообщила, что руководство театра намерено ее уволить. Художественный руководитель театра Борис Мильграм заявил «Медузе», что не собирается этого делать сам. «Ей придется непросто. Пусть она помучается в театре», — сказал он.