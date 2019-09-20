Хакер обвинил в принуждении к взломам бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского», осужденного за госизмену вместе с офицерами ФСБ

Хакер Дмитрий Попелыш, которого вместе с братом-близнецом Евгением обвиняют в краже более 12 миллионов рублей у клиентов банков, пожаловался в СК на принуждение к взломам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова Попелыша в суде.

Хакер утверждает, что к взломам его принуждал Руслан Стоянов — бывший майор МВД и бывший глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского», в начале 2019 года получивший 14 лет лишения свободы по о госизмене с участием сотрудников ФСБ.

Стоянов участвовал в технической экспертизе по первому уголовному делу против братьев Попелышей. По версии Дмитрия, эксперт угрожал ему, пытаясь заставить красть деньги с банковских счетов. Как отмечает РБК со ссылкой на материалы дела Попелышей, ранее Дмитрий утверждал, что несколько месяцев работал на Стоянова.

Сам Стоянов через адвоката передал РБК, что обвинения со стороны Дмитрия Попелыша безосновательны.

В 2012 году Дмитрий и Евгений Попелыши получили условные сроки по делу о выводе 13 миллионов рублей со счетов клиентов российских банков.

Спустя шесть лет Попелышей осудили за аналогичное преступление — кражу более 12,5 миллионов рублей с банковских счетов. На этот раз братья получили по восемь лет лишения свободы. Это был один из самых суровых приговоров за хакерские атаки в России.

В марте 2019 года вышестоящий суд отменил приговор и направил дело Попелышей на повторное рассмотрение. Братьям предъявили новые обвинения, они под арестом.

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