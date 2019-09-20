«Голос»: члена комиссии в Петербурге ударил предполагаемый куратор «карусельщиков»

Мужчина, напавший в Санкт-Петербурге на члена участковой комиссии № 1619 с правом совещательного голоса Василия Дьяченко, вероятно контролировал на этом участке. К такому выводу пришел координатор движения «Голос» по Кемеровской области Сергей Пискунов, изучивший видеозаписи с участка.

Нападавший пришел на участок в 12:15, через полчаса туда же начали подходить люди, которых от руки вписывали в непронумерованные страницы списков избирателей. В 13:45 Дьяченко попросил показать ему эти страницы, но ему отказали. Когда в 14:15 Дьяченко снова подошел к книге, в коридоре выставили два стула — по мнению Пискунова, так «карусельщикам» дали условный знак, что больше заходить не надо.

В 15:25 мужчина, наблюдавший за «каруселью», ушел с участка, но по пути ударил Дьяченко кулаком в живот. Пискунов отмечает, что 33 из 54 «карусельщиков» удалось зафиксировать на видео с других участков.

Сразу после нападения Дьяченко обратился к сотруднице полиции, дежурившей на участке. Она никак не отреагировала ни на крик Дьяченко, ни на его просьбы принять меры.

Дьяченко сказал «Медузе», что 13 сентября подал заявление в Следственный комитет.

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