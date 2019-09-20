Белоруссия упростит визовый режим с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подпишет соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и . Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусский МИД.

Лукашенко принял такое решение, «понимая высокую значимость мобильности для граждан» Белоруссии, сообщили в министерстве.

В рамках соглашения стоимость шенгенских виз для граждан Белоруссии будет снижена с 60 евро до 35 евро, а решения о выдаче виз станут принимать в срок до 10 дней (до 30 дней при дополнительной проверке).

Соглашения примут после того, как документы ратифицируют Национальное собрание Белоруссии и их одобрит Европарламент.

Ранее в сентябре Белоруссия и США договорились восстановить дипломатические представительства на уровне послов после одиннадцатилетнего перерыва.