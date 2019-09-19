Фильм «Текст» формально вышел в прокат, но билеты на него не продают. Возможно, это сделано, чтобы лента могла попасть на «Оскар»

Фильм «Текст» с Александром Петровым, который, по заявлениям создателей, вышел в ограниченный прокат, на самом деле нельзя посмотреть в кинотеатрах. На это обратило внимание сообщество «Русское кино в топе».

На «Яндекс. Афише» указано, что сеансы проходят ежедневно в 11:00 в кинотеатре «Каро Атриум», но на сайте кинотеатра билеты купить нельзя: как отмечает «Русское кино в топе», они даже не поступали в продажу. При этом официально каждый сеанс набирает полный зал — 48 человек.

Создатели «Текста» ранее отмечали, что фильм выходит в ограниченный прокат с 17 по 22 сентября, что позволит ему потенциально претендовать на «Оскар».

По правилам премии, для номинации фильм должен быть показан в кинотеатрах до 30 сентября. Практика ограниченного показа фильмов с целью их попадания на «Оскар» распространена по всему миру.

В широкий прокат «Текст» выйдет 24 октября.

«Текст» — экранизация одноименного романа Дмитрия Глуховского, снятая режиссером Климом Шипенко («Салют-7»). Главный герой фильма освобождается из тюрьмы и встречается с офицером ФСКН, который семь лет назад подбросил ему наркотики, и получает доступ к его смартфону. Теперь герой может жить его жизнью: смотреть фотографии, переписываться с родителями, девушкой и получать сообщения от коллег.