Фильм «Текст» формально вышел в прокат, но билеты на него не продают. Возможно, это сделано, чтобы лента могла попасть на «Оскар»
Фильм «Текст» с Александром Петровым, который, по заявлениям создателей, вышел в ограниченный прокат, на самом деле нельзя посмотреть в кинотеатрах. На это обратило внимание сообщество «Русское кино в топе».
На «Яндекс. Афише» указано, что сеансы проходят ежедневно в 11:00 в кинотеатре «Каро Атриум», но на сайте кинотеатра билеты купить нельзя: как отмечает «Русское кино в топе», они даже не поступали в продажу. При этом официально каждый сеанс набирает полный зал — 48 человек.
В «Каро Атриум» подтвердили The Insider, что билеты на фильм «Текст» купить нельзя, так как «зал выкуплен». Существует ли этот фильм вообще в смонтированном варианте, неясно.
Создатели «Текста» ранее отмечали, что фильм выходит в ограниченный прокат с 17 по 22 сентября, что позволит ему потенциально претендовать на «Оскар».
По правилам премии, для номинации фильм должен быть показан в кинотеатрах до 30 сентября. Практика ограниченного показа фильмов с целью их попадания на «Оскар» распространена по всему миру.
В широкий прокат «Текст» выйдет 24 октября.
«Текст» — экранизация одноименного романа Дмитрия Глуховского, снятая режиссером Климом Шипенко («Салют-7»). Главный герой фильма освобождается из тюрьмы и встречается с офицером ФСКН, который семь лет назад подбросил ему наркотики, и получает доступ к его смартфону. Теперь герой может жить его жизнью: смотреть фотографии, переписываться с родителями, девушкой и получать сообщения от коллег.