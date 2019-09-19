Бизнес-омбудсмен создаст «черный список судей»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов объявил о намерении сформировать «черный список» российских судей.

«В том, что нужно менять судебную систему — ясно. Сейчас идет громкое, вопиющее по своей беззаконности дело актера Павла Устинова… Это беззаконие идет и в бизнесе», — написал он в своем фейсбуке.

По словам Титова, для оценки судейских решений будет создана специальная экспертная группа. «Понятно, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке. Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике, и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения», — уточнил бизнес-омбудсмен.

Проект «черного списка», который запустится в октябре-ноябре, будет курировать Александр Хуруджи и Партия роста, возглавляемая Титовым, пишут «Ведомости». На начальном этапе предполагается создать список судов, негативно настроенных к предпринимателям. Затем эксперты будут оценивать деятельность конкретных судей и направлять информацию о них в Верховный суд, чтобы инициировать процедуру досрочного прекращения полномочий.

С 16 сентября, после приговора Павлу Устинову, в России развернулась широкая общественная кампания против неправомерных судебных приговоров в отношении фигурантов . В защиту осужденных выступили многие профессиональные сообщества: актеры, врачи, учителя, священники.