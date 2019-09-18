«Яндекс.Такси» оценили перед IPO в 8,5 миллиарда долларов

Крупные инвестиционные банки оценили стоимость сервиса «Яндекс.Такси» в 7,7-8,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на отчеты аналитиков Bank of America, UBS, Goldman Sachs и Sberbank SIB.

Для сравнения, капитализация всего «Яндекса», по данным Bloomberg, составляет около 12,4 миллиарда долларов. Иностранные конкуренты «Яндекс.Такси» — Uber и Lyft — оценены в 60,8 и 17,4 миллиарда долларов соответственно.

Ранее компания заявляла, что «Яндекс.Такси» планирует провести IPO (первичное публичное размещение акций) в 2019 или 2020 году.

В 2017 году в ходе сделки «Яндекса» и Uber сервис «Яндекс.Такси» оценивался в 3,8 миллиарда долларов.