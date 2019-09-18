В США умер мужчина, обвинивший Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

Массажист из Калифорнии, обвинивший актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, умер во время рассмотрения его иска в суде. Об этом сообщают The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на заявление суда.

Адвокаты Спейси 17 сентября подали в суд уведомление о том, что 11 сентября представители истца сообщили им о смерти своего клиента. Другие подробности неизвестны.

Официально имя массажиста не раскрывалось. В иске он значился как «Джон Доу». Мужчина утверждал, что в октябре 2016 года Кевин Спейси домогался его во время сеанса массажа в Малибу в Калифорнии. Он подал иск к Спейси в сентябре 2018 года.

В 2017 году несколько человек обвинили актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Первым против него выступил актер Энтони Рэпп. Он утверждал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, 26-летний Спейси попытался заняться с ним сексом. Позже против актера выступили и другие люди, в том числе сотрудники съемочной площадки сериала «Карточный домик».