На адвоката Дагира Хасавова завели уголовное дело. Он известен как защитник обвиняемых в терроризме

Следственные органы обвинили адвоката Дагира Хасавова в правосудию и к даче показаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его защитника Наримана Аджиева.

Хасавов вину не признает. Он задержан на 48 часов. За это время следствие обратится в суд об избрании ему меры пресечения, сказал Аджиев. Следственные органы это пока не комментировали.

Дагира Хасавова задержали 18 сентября на судебном процессе в Лефортовском суде Москвы, где рассматривали дело в отношении бывших высокопоставленных чиновников Дагестана.

Адвокат Дагир Хасавов известен как защитник людей, обвиняемых в причастности к террористическим организациям и экстремизме. Также он выступает посредником при решении вопросов в шариатских судах.

В 2012 году Хасавов предложил легализовать в России суды шариата, чтобы они стали для мусульман альтернативой светскому суду. Тогда Хасавов говорил, что попытки помешать становлению шариатского суда приведут к тому, что Москву «зальют кровью».