Кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман подал в суд иск с требованием отменить итоги интернет-голосования

Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман подал в суд иск к участковой избирательной комиссии с требованием отменить результаты интернет-голосования в 30-м округе, где он баллотировался. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на Юнемана.

Ранее Юнеман подал в Московскую избирательную комиссию жалобу на итоги голосования в своем округе, но избирком в тот же день признал выборы состоявшимися.

Юнеман говорил, что в день выборов система интернет-голосования работала со сбоями, из-за чего некоторые избиратели не смогли проголосовать. Для победы в своем округе Юнеману не хватило 84 голосов.

Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму проходило в качестве эксперимента в трех округах Москвы. В каждом из них победили кандидаты, поддержанные мэрией: при голосовании по интернету они получили больший процент голосов, чем на обычных участках.