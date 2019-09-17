Путин согласился обсудить изменения избирательного законодательства

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства. Расшифровка беседы Путина и Зюганова опубликована на сайте Кремля.

Зюганов предложил президенту собрать лидеров фракций Госдумы и поговорить о «ремонте выборной системы». Путин в ответ сказал, что необходимо посмотреть, «как имеющиеся инструменты (политической системы) работают в реальной жизни и что нужно по ходу дела поправить, что усовершенствовать, сделать более эффективным, работающим на благо народа России».

Зюганов сказал, что КПРФ может предложить ряд поправок по изменению выборного законодательства, если Путин поддержит их. Президент согласился обсудить эти предложения.

Избирательные комиссии в Москве отказались допустить до выборов в Мосгордуму кандидатов, независимых от мэрии. Это вызвало массовые акции протеста, проходившие в июле и августе.

В день выборов в трех округах Москвы в качестве эксперимента провели интернет-голосование. Во всех округах победили кандидаты, поддержанные мэрией: в электронном голосовании они получили значительно больший процент голосов, чем на обычных участках.