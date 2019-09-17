Правительство «концептуально» поддержало идею запретить небольшие бары в жилых домах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о запрете продавать алкоголь в кафе и барах, которые расположены в жилых домах и имеют залы обслуживания площадью меньше 20 квадратных метров. С отзывом ознакомился «Коммерсант»; в пресс-службе Белого дома подтвердили его отправку в Госдуму.

Правительство отметило, что норма об ограничении площади зала обслуживания может негативно повлиять на рентабельность заведений и привести к их закрытию. Тем не менее, «концептуально» власти поддержали законопроект — при условии его доработки ко второму чтению.

18 сентября законопроект рассмотрит комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. По данным источника «Коммерсанта», в целом планируется поддержать документ и он может быть принят уже в эту сессию.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заявил «Коммерсанту», что под новые ограничения могут попасть около 10 тысяч заведений по всей России. Речь прежде всего идет о магазинах разливного пива в спальных районах, в которых есть несколько столиков. По словам владельца 13 Rules Алексея Омельченко, расширение зала обслуживания для таких заведений часто невозможно, поэтому ограничение станет для них критичным.

Законопроект, запрещающий маленьким барам в жилых домах продавать алкоголь, был внесен в Госдуму в марте 2018 года. В пояснительной записке к нему говорится, что население жалуется на кафе и бары в зонах жилой застройки из-за шума и частых нарушений порядка.