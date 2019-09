Дерипаска подал иск против The Times и The Daily Telegraph в суд Краснодара

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите деловой репутации к трем крупным англоязычным изданиям. Иск подан в Краснодарский краевой арбитражный суд.

Как рассказали в суде, иск был зарегистрирован 13 сентября, слушания по нему еще не назначены. Ответчиками выступают британские The Times и The Daily Telegraph, а также американский журнал The Nation. Суть иска пока неясна.

В 2017 году Дерипаска подавал в американский суд иск против Associated Press из-за публикации о его сотрудничестве с бывшим руководителем избирательного штаба Дональда Трампа . Суд тогда счел, что сведения, указанные в статье, не порочат репутацию российского бизнесмена.