Умер лидер группы The Cars Рик Окасек

Основатель и вокалист американской рок-группы The Cars Рик Окасек умер в возрасте 75 лет.

По данным Pitchfork, тело музыканта без признаков насильственной смерти было обнаружено в его доме в Нью-Йорке. Точные причины смерти пока неизвестны.

Группа The Cars была основана в Бостоне в 1976 году. На ее счету семь студийных альбомов. Среди наиболее известных хитов группы - «Good Times Roll», «My Best Friendʼs Girl», «Just What I Needed», «Drive» и «Shake It Up».

The Cars — «Just What I Needed» (Official Video) The Cars

The Cars — «My Best Friendʼs Girl» (Official Video) The Cars

The Cars — Drive (OFFICIAL MUSIC VIDEO) RHINO

В 1988 году The Cars распались, после чего Окасек выступал сольно как музыкант, продюсер, художник. В 2010 году группа воссоединилась и записала еще один альбом. В 2018 году The Cars были введены в Зал славы рок-н-ролла. Это было последнее публичное выступление Рика Окасека с группой.