Полиция задержала около 30 человек в штабе «Другой России»
Источник: МБХ медиа
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Полиция Москвы провела обыск в штабе незарегистрированной партии «Другая Россия» из-за сообщения о том, что там хранят оружие, сообщает «МБХ медиа».
Полицейские задержали 29 человек, находившихся в офисе организации, сообщили представители «Другой России». Их увезли в ОВД по Тверскому району.
Ранее 16 сентября активисты «Другой России» вывесили баннер «Свободу политзэкам» на заборе у здания ГУ МВД по Москве.