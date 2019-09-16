Полиция задержала около 30 человек в штабе «Другой России»

Полиция Москвы провела обыск в штабе незарегистрированной партии «Другая Россия» из-за сообщения о том, что там хранят оружие, сообщает «МБХ медиа».

Полицейские задержали 29 человек, находившихся в офисе организации, сообщили представители «Другой России». Их увезли в ОВД по Тверскому району.

Ранее 16 сентября активисты «Другой России» вывесили баннер «Свободу политзэкам» на заборе у здания ГУ МВД по Москве.