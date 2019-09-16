Иран захватил судно под флагом ОАЭ в Ормузском проливе

Корпус стражей Исламской революции захватил судно под флагом Объединенных арабских эмиратов в Ормузском проливе, сообщило агентство Fars.

Задержаны 11 членов экипажа судна, их обвиняют в контрабанде топлива.

С начала лета Иран несколько раз задерживал танкеры в регионе Персидского залива, что привело к резкому обострению его отношений с США.

14 сентября в результате атаки дронов, совершенной йеменскими хуситами, были повреждены нефтедобывающие объекты саудовской государственной компании Saudi Aramco. США обвинили в атаках поддерживающий хуситов Иран, в Тегеране свою причастность отрицают.