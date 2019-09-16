Дизайнер Демна Гвасалия покинул бренд Vetements

Дизайнер Демна Гвасалия покинул пост креативного директора бренда Vetements, который он запустил вместе со своим братом Гурамом. Об этом сообщает издание WWD со ссылкой на заявление Демны и Гурама Гвасалии.

«Я считаю, что выполнил свою миссию дизайнера-инноватора в этом исключительном бренде, и Vetements превратился в компанию, которая может самостоятельно развить свое творческое наследие в новую главу», — заявил Демна Гвасалия.

Дизайнер объяснил свой уход новыми проектами.

Гурам Гвасалия остается генеральным директором Vetements.

Уроженцы Грузии Гурам и Демна Гвасалия основали Vetements в 2014 году. Бренд быстро завоевал популярность, уже через год глянцевые издания назвали его «самым интересным событием в мире моды». Vetements известен своими экстравагантными показами и высокими ценами.

Демна Гвасалия с 2015 года также является креативным директором модного дома Balenciaga.