128 тысяч военных из восьми стран, 20 тысяч единиц техники: в Оренбургской области начались учения «Центр-2019»
Источник: Meduza
В Оренбургской области начались военные учения «Центр-2019», сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ, поступившем в «Медузу».
В учениях примут участие военные из девяти стран — помимо России, это Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
Всего в стратегическом командно-штабном учении принимают участие около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.