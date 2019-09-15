В Дамаске откроются два отеля Louvre Hotels Group. Это первая международная гостиничная сеть, пришедшая в Сирию с начала гражданской войны

Французская группа Louvre Hotels Group откроет два отеля в Дамаске, сообщает Le Monde.

Пятивездочный отель Royal Tulip Semiramis и четырехзвездочный Golden Tulip Mazzeh должны начать работу весной 2020 года, после того как будут восстановлены здания, где предполагается их открытие.

Как отмечает France 24, это первая западная гостиничная сеть, пришедшая в Сирию с начала гражданской войны в 2012 году.

Louvre Hotels Group — одна из крупнейших мировых гостиничных сетей. Под ее управлением находятся более полутора тысяч отелей в 54 странах. С 2015 года она принадлежит китайским инвесторам.

В 2010 году Сирию посетили 8,5 миллиона иностранцев. В 2018 году — 1,8 миллиона.

Дамаск на протяжении всей войны остается под контролем правительства Башара Асада.