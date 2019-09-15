Бывшего хоккеиста КХЛ обвинили в мошенничестве с криптовалютой на 800 тысяч долларов

В Москве задержан российский хоккеист Игорь Мусатов, обвиняемый в мошенничестве с криптовалютой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий в следствию.

По словам собеседника агентства, Мусатов находился в федеральном розыске. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, Мусатов обманул бизнесмена, занимающегося инвестициями в криптовалюту, на сумму, эквивалентную 800 тысячам долларов.

Мусатов играл в КХЛ с 2008 по 2017 год, последним его клубом был братиславский «Слован». В регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ хоккеист суммарно провел 430 игр и набрал в них 100 очков.