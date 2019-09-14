Актрису из сериала «Отчаянные домохозяйки» приговорили к 14 дням тюрьмы. Она дала взятку, чтобы помочь дочери поступить в колледж

Суд в Бостоне приговорил актрису Фелисити Хаффман, известную по роли в сериале «Отчаянные домохозяйки», к 14 дням тюрьмы по делу о мошенничестве. Об этом сообщает CNN.

Актриса должна прибыть в тюрьму не позднее 25 октября. Также ей назначен штраф в 30 тысяч долларов и 250 часов исправительных работ.

По версии следствия, в 2017 году Хаффман заплатила 15 тысяч долларов руководителю компании по подготовке к поступлению в университеты Уильяму Сингеру, чтобы он помог ее дочери хорошо сдать тест и попасть в престижный колледж. По словам Хаффман, ее дочь не знала об этой договоренности.

Актриса признала вину. Прокуроры требовали приговорить ее к месяцу тюрьмы. Адвокаты Хаффман просили назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

В марте Минюст США сообщил о крупнейшей в своей практике схеме мошенничества при поступлении в вузы. По данным ведомства, в 2011-2019 годах Уильям Сингер помог десяткам молодых людей поступить в лучшие колледжи страны в обмен на взятки от их родителей.

Обвиняемыми по делу стали 50 человек, в том числе более 30 родителей. Самыми известными среди них были Фелисити Хаффман и еще одна актриса Лори Лафлин. Они обе были задержаны, но вышли под залог. Приговор Лафлин еще не вынесен.