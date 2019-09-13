США ввели санкции против северокорейских хакеров

Министерство финансов США внесло в санкционные списки три хакерских группировки из Северной Кореи — Lazarus Group, Bluenoroff и Andariel.

Группировки ответственны за создание вируса-вымогателя WannaCry, который весной 2017 года поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру. Он шифровал содержимое жесткого диска компьютера и требовал выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.

По данным властей США, группировки напрямую связаны с руководством Северной Кореи.