Роскомнадзор потребует заблокировать защищенные почтовые сервисы Mailbox.org и Scryptmail.com

Роскомнадзор намерен обратиться в суд с требованием заблокировать два почтовых сервиса Mailbox.org и Scryptmail.com. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства Вадима Ампелонского.

Компании Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC, управляющие сервисами, отказались войти в реестр организаторов распространения информации, как того добивалась ФСБ.

За неисполнение обязанностей со стороны организатора распространения информации сайтам грозит блокировка на основании решения суда, напомнил Ампелонский.

Эксперты, опрошенные РБК, допустили, что ФСБ заинтересовалась сервисами из-за ложных сообщений о минировании. Оба сервиса упомянуты в методических рекомендациях, в которых российским госорганам советуют включать в черный список сообщения, отправленные с ящиков @scryptmail.com, @mailbox.org и .

В России регулярно проводят массовые эвакуации из торговых центров, зданий госорганов и других учреждений из-за ложных сообщений об угрозе взрыва. Осенью 2017 года за несколько месяцев эвакуировали более двух миллионов человек. Новая волна эвакуаций прокатилась по стране в начале 2019 года.

Роскомнадзор с апреля 2018 года пытается заблокировать в России мессенджер Telegram из-за отказа выдать ФСБ ключи шифрования. Перед этим мессенджер под угрозой блокировки включили в реестр распространителей информации.