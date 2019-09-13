Регионам, выполнившим «майские указы», предложили списать часть долгов

Глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил списать часть долгов регионам, которые выполнили «майские указы», пишут «Ведомости».

В Минфине согласились рассмотреть предложение Макарова. Минфин к списанию долгов относится «не очень позитивно», но «будем искать компромиссы», сказал первый замминистра финансов Леонид Горнин.

По состоянию на середину 2019 года, сообщал ранее РБК, «майские указы» формально выполнили лишь четыре из 85 российских регионов.

На начало сентября, пишут «Ведомости», суммарный долг российских регионов составлял два триллиона рублей. Почти половину этой суммы регионы должны федеральному бюджету.