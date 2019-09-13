Посетитель Центра Помпиду в Париже ударил ножом картину Даниеля Бюрена

Посетитель Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду 12 сентября напал с ножом на картину французского художника Даниеля Бюрена, сообщает Le Parisien.

Преступник, личность которого не раскрывается, несколько раз ударил ножом по полотну, после чего его задержали. Злоумышленник не уточнил свои мотивы. Его собираются направить на психиатрическую экспертизу.

В Центре Помпиду это не комментировали. Сумма нанесенного ущерба пока неизвестна.

Даниель Бюрен — французский художник-концептуалист. Его произведения выставлены во многих крупных галереях мира. Работы Бюрена высоко оцениваются на аукционах современного искусства.

В мае 2018 года посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин повредил выставленную картину « ». Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии.