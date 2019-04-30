Суд приговорил к 2,5 годам колонии вандала, повредившего картину «Иван Грозный и сын его Иван»

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам колонии жителя Воронежа Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина « », сообщает «Интерфакс».

Суд признал Подпорина виновным в повреждении особо ценного объекта культурного наследия. Сам обвиняемый ранее признал вину частично — в повреждении объекта культурного наследия, не имеющего особую ценность.

Игорь Подпорин в мае 2018 года повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван», выставленную в Третьяковской галерее. Он ударил полотно металлической стойкой ограждения, порвав холст в трех местах. Подпорин объяснил свои действия тем, что картина «оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России», поскольку изображает недостоверные факты. С 29 мая 2018 года Подпорин находился под арестом.

В январе 2019 года в Третьяковской галерее похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которую нашли на следующий день после кражи. Кроме того, в марте один из посетителей галереи прошел по залам в нижнем белье. В последнем случае никого не задержали, Росгвардия отказалась считать себя ответственной за случившееся.