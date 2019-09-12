«ВКонтакте» запретит загружать пиратские книги

Социальная сеть «ВКонтакте» подписала меморандум с , направленный на борьбу с распространением нелегальных копий электронных книг.

Как пишут «Ведомости», для выявления пиратских книг используют технологию премодерации контента Copyright Check, которая будет сравнивать загружаемые пользователями книги с базой данных правообладателей. Если характеристики файлов совпадут, пользователь не сможет загрузить ее в соцсеть.

Соглашение рассчитано на год. Система премодерации должна заработать на следующей неделе.

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