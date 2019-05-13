«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг

Соцсеть «ВКонтакте» готовит к запуску в конце мая сервис по продаже аудиокниг, сообщает РБК со ссылкой на источники на книжном рынке.

Партнером проекта выступает ООО «Библио», его соучредителем является основатель онлайн-сервиса регистрации авторских прав «Банк прав» Илья Коротихин.

Сервис Biblio уже доступен в тестовом режиме на сайте «ВКонтакте». По словам Коротихина, в нем будут присутствовать более десяти тысяч произведений. «Библио» уже подписал соглашения на дистрибуцию с компаниями «Альпина Паблишер», «Аудиокнига» и «Союз», а также ведет переговоры с крупнейшей в России издательской группой «Эксмо-АСТ» и другими правообладателями.

Ожидается, что стоимость безлимитной подписки на сервис для пользователей «ВКонтакте» составит 299 рублей в месяц. Также будет предусмотрена разовая покупка аудиокниг. Оплатить заказы можно будет через систему VK Pay.

В конце апреля стало известно о судебном иске издательства «Эксмо» к соцсети «ВКонтакте» из-за распространения нелегальных копий аудиокниги «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня.