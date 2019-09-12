В Москве задержали генерального конструктора системы «Безопасный город». Ее подозревают в использовании поддельных документов

По ее словам, расследование началось в феврале. Якимюк утверждает, что поводом для того, чтобы возбудить дело, послужил «якобы недействительный на тот момент мой паспорт, который я предъявила на входе в администрацию президента». В администрацию президента она шла на регулярную рабочую встречу, отмечает Якимюк.

РБК