В Москве задержали генерального конструктора системы «Безопасный город». Ее подозревают в использовании поддельных документов
В Москве задержана генеральный конструктор системы «Безопасный город» Оксана Якимюк. Об этом она сама сообщила РБК.
Якимюк отметила, что ее подозревают в использовании поддельных документов (часть 3 статьи 327 УК РФ).
По ее словам, расследование началось в феврале. Якимюк утверждает, что поводом для того, чтобы возбудить дело, послужил «якобы недействительный на тот момент мой паспорт, который я предъявила на входе в администрацию президента». В администрацию президента она шла на регулярную рабочую встречу, отмечает Якимюк.
«Безопасный город» — интеллектуальная система, которая обеспечивает безопасность регионов и муниципалитетов путем прогнозирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз. К системе «Безопасный город», в частности, подключены камеры уличного видеонаблюдения.