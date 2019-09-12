Суд в Томске вернул в прокуратуру дело подростка, который ударил по сбившей его собаку машине

В Томске мировой судья вернул на дополнительное расследование 16-летнего Данилы Сафронова, который ударил по машине, сбившей его собаку, сообщает ТАСС.

На возврате дела в прокуратуру из-за «повышенного общественного резонанса» в том числе настаивал и Следственный комитет.

Школьника из Томска обвинили в умышленном повреждении чужого имущества после того, как он ударил кулаком по капоту внедорожника, сбившего его трехмесячную лайку, бегавшую без поводка.

Водитель, как сообщалось, сначала извинился перед подростком за погибшую собаку, но затем обратился с заявлением в полицию. Ущерб автомобилю он оценил в 14 тысяч рублей.