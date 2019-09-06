В Томске завели уголовное дело на подростка, ударившего по машине, которая сбила его собаку

В Томске возбудили уголовное дело в отношении подростка, который ударил по капоту внедорожника, сбившего его собаку, сообщает ТВ2.

5 июня 16-летний Данил Сафронов пришел в гаражи, чтобы помочь другу с ремонтом машины. Вместе с подростком была его собака — трехмесячная лайка по кличке Берта, она бегала без поводка. В какой-то момент школьник услышал визг. Выбежав из гаражного бокса, он увидел, что щенка переехал внедорожник.

«Я увидел, что автомобиль остановился на собаке. Выбежал из гаража и закричал, чтобы водитель съехал. Водитель „Ниссана“ не отреагировал, я ударил по капоту машины. Мужчина вышел, стал извиняться. Но собаку уже было не вернуть», — рассказал школьник журналистам.

Свидетель со стороны водителя заявил полицейским, что щенок сам прыгнул под колеса и избежать наезда не удалось.

По словам отца подростка, Евгения Сафронова, вскоре на место происшествия приехали сотрудники ДПС. Составлять протокол на водителя они не стали, посчитав, что школьник сам нарушил правила выгула собак.

Однако позже школьника и его отца вызвали в полицию и сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном повреждении чужого имущества, максимальное наказание по ней — 2 года лишения свободы. Из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТВ2, также следует, что следователь усматривает в действиях подростка «угрозу убийством».

По словам Евгения Сафронова, он пытался убедить следователя, что его сын не мог специально ударить по капоту, так как находился в «шоковом состоянии». Ущерб за две вмятины на капоте водитель оценил в 14 тысяч рублей.