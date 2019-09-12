Суд в Париже вынес заочный приговор дочери короля Саудовской Аравии. Она приказала избить рабочего, который сделал ее фото

Суд в Париже признал дочь короля Саудовской Аравии соучастницей нападения на французского рабочего Ашрафа Ида. Об этом сообщает Associated Press.

Суд согласился с версией обвинения о том, что принцесса приказала своему охраннику избить Ида, поскольку тот сделал ее фотографию.

Хасса бинт Салман получила 10 месяцев лишения свободы условно и штраф в 10 тысяч евро. Она не присутствовала при вынесении вердикта.

Нападение на Ашрафа Ида произошло в сентябре 2016 года. Француз был нанят для ремонта парижских апартаментов короля Саудовской Аравии. Он сделал несколько снимков квартиры, на один из которых попало отражение принцессы.

Ид утверждал, что сделал снимок случайно, но Хасса бинт Салман ему не поверила. Охранник принцессы забрал телефон француза, избил его и заставил целовать ноги принцессы.

После инцидента Хассу бинт Салман задержали, но вскоре отпустили, не допросив. После этого принцесса улетела в Саудовскую Аравию. В Париже ее судили заочно.