В Париже начался суд над саудовской принцессой. Француза, который сделал ее фото, избили и заставили целовать ей ноги

Эммануэль Мойн, адвокат Хассы бинт Салман, в суде. 9 июля 2019 года Michel Euler / AP / Scanpix / LETA

В Париже 9 июля начался заочный судебный процесс над принцессой Хассой бинт Салман — единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и сводной сестрой наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Принцесса проходит соучастницей по делу о насилии над французом египетского происхождения Ашрафом Идом, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года. Француза наняли для ремонта парижских апартаментов короля Саудовской Аравии (по одним данным, он сантехник, по другим — декоратор). Тот сделал несколько снимков квартиры. На один из них попало отражение принцессы в зеркале. По словам Ида, Хасса бинт Салман заметила это, обозвала его «псом, который не достоин жить» и потребовала забрать у него телефон.

«Все вы одинаковые, подонки, собаки. Ты узнаешь, как надо разговаривать с принцессой, с королевской семьей», — якобы заявила Хасса бинт Салман. Эту цитату приводит CNN по показаниям Ида, которые зачитали в суде.

По словам истца, охранник Хассы бинт Салман по имени Рани Саида (Reuters и Bloomberg называют его Рани Саиди) забрал его телефон, избил, связал руки за спиной и заставил целовать ноги принцессы. Охранник отрицает насилие в отношении Ида, но признает, что не вернул ему телефон. По его словам, работник специально фотографировал принцессу. Пострадавший же настаивает, что снимал расстановку мебели, чтобы вернуть все на свои места после ремонта.

«Каждый араб хочет сделать ее фотографию. Она действительно знаменита», — заявил охранник в суде. На это судья спросил, как люди узнают принцессу, ведь ее снимки не публиковались в открытом доступе с тех пор, как ей исполнилось восемь лет (сейчас Хассе бинт Салман 42 года).

После инцидента принцессу задержали, но вскоре отпустили, не допросив, пишет The Daily Telegraph. Помощники Хассе бинт Салман заявили изданию, что она улетела из Франции в Саудовскую Аравию еще в 2017 году, когда французские власти выписали международный ордер на ее арест. На судебное заседание принцесса тоже не приехала. Адвокаты заявили, что она не признает вину. Один из защитников Хассы бинт Салман, адвокат Эммануэль Мойн сказал, что Ид добровольно отдал телефон с ее снимком.

Прокуроры потребовали для принцессы шесть месяцев лишения свободы условно и штраф в пять тысяч евро, для охранника — восемь месяцев условного срока и такой же штраф. Суд вынесет приговор 12 сентября, пишет Bloomberg.

Ольга Корелина