Сотрудникам региональных штабов Навального заблокировали счета

Некоторым сотрудникам региональных штабов Алексея Навального, у которых 12 сентября проходят обыски, заблокировали личные счета. Об этом сообщает пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

«Уже известно о блокировке в Краснодаре, Ставрополе, Омске, Тамбове и Санкт-Петербурге. Все как обычно: на всех счетах -75 миллионов», — написала она в твиттере.

Обыски 12 сентября — самые масштабные в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. Оперативные мероприятия проводятся в 40 городах, практически во всех региональных штабах Навального.

Уголовное дело было возбуждено 3 августа. Изначально в нем фигурировала сумма «порядка миллиарда рублей». Позднее она снизилась до 75 миллионов рублей.