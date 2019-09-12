На античном кладбище в Модене нашли скелеты «влюбленных». Ученые выяснили, что это двое мужчин (и вряд ли они были любовниками)

Скелеты «влюбленных из Модены», похороненных рука об руку на античном кладбище в Италии, принадлежали двум мужчинам. К такому выводу пришли ученые из Болонского университета, их исследование опубликовано в журнале Nature.

Скелеты были найдены в 2009 году в итальянском городе Модена, на кладбище IV-VI веков нашей эры. Люди, которым принадлежали останки, были похоронены в одной могиле рука об руку. Скелеты назвали «влюбленными из Модены». Их пол невозможно было определить из-за плохого состояния костей.

Ученые из Болонского университета определили пол умерших с помощью новой технологии, которая основана на анализе зубной эмали. Исследование показало, что в зубах обоих скелетов содержится белок, который присутствует только у мужчин.

По мнению ученых, скелеты принадлежат либо родственникам, например, братьям, либо солдатам, которые вместе погибли в бою. Они могут принадлежать и влюбленным, но исследователи считают эту гипотезу наименее правдоподобной, поскольку социальные и христианские религиозные ограничения в IV-VI веках не предусматривали открытой демонстрации гомосексуальных отношений.