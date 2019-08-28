В Перу нашли останки 277 детей, принесенных в жертву более 500 лет назад. Это крупнейшее подобное захоронение

Останки детей, обнаруженных в Перу. 27 августа 2019 года Programa Arqueologico Huanchaco / AFP / Scanpix / LETA

Археологи обнаружили в Перу останки 277 детей, которых более 500 лет назад принесли в жертву люди культуры , сообщает AFP. Их нашли недалеко от прибрежного города Уанчако, расположенного к северу от Лимы, столицы Перу. На костях некоторых детей обнаружили частицы кожи и волос.

Ученые обнаружили останки детей в возрасте от четырех до 14 лет. Их принесли в жертву, чтобы остановить явление, известное как Эль-Ниньо — из-за изменения климата оно приводит к гибели рыбы, ливням и наводнениям. О том, что детей принесли в жертву, чтобы успокоить богов чиму, говорит то, что тела лежали лицом к морю. Исследователи выяснили, что в момент совершения ритуала шел дождь. При этом до конца неясно, в каком году детей принесли в жертву.

Это крупнейшее из когда-либо обнаруженных захоронений детей, принесенных в жертву, сказал AFP руководитель археологических раскопок Ферен Кастильо. Раскопки в этом месте продолжаются, и археологи не исключают, что могут найти другие останки.

Ранее на двух археологических площадках в районе, где проживали чиму, нашли останки 269 детей, сообщал журнал National Geographic в январе 2019 года.

Пересказал Александр Бакланов